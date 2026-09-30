Muere el polémico político, estrella de 'realities' y boxeador mexicano Jorge Kahwagi

Los mensajes no revelaron la causa de muerte del púgil, ocurrida meses después del fallecimiento de su padre, el empresario periodístico Jorge Kahwagi Gastine, el pasado 23 de marzo.

En redes sociales, Palazuelos publicó una foto junto a Kahwagi y expresó sus condolencias a su madre, Sonja Macari, y a sus hermanas, Sonja y Layla.

"Vuela alto querido Jorge así como viviste, Dios te bendiga siempre hermano querido", escribió el actor, quien también estuvo involucrado en la política con el partido Movimiento Ciudadano (MC).

A las reacciones de celebridades y políticos se sumó Velasco, actual coordinador en el Senado mexicano del grupo parlamentario del PVEM.

"Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura", manifestó Velasco -en un mensaje publicado en la red social X-.

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Jorge Kahwagi nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México y cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otra en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

En 2001 se afilió al PVEM y, ese mismo año, debutó como boxeador profesional ante el estadounidense Perry Williams.

Un año después conquistó el campeonato nacional y más tarde sumó los cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En su trayectoria como pugilista, Kahwagi sumó éxitos hasta 2015, periodo en el que acumuló doce victorias y ninguna derrota, todas por la vía del nocaut.

Durante dieciocho años ocupó distintos cargos políticos, una faceta que estuvo marcada por la polémica, como cuando en 2004, cuando era diputado federal en la LIX Legislatura y coordinador del grupo parlamentario del PVEM, pidió licencia para participar en el programa de telerrealidad 'Big Brother VIP'.

En aquella edición tuvo la oportunidad de convivir con personalidades del espectáculo como Niurka Marcos, Roxana Castellanos, Sergio Mayer, entre otros.

Kahwagi fue criticado por su desempeño en la política, tanto por sus propuestas como por su ausentismo.

Sin embargo, en 2006 continuó su carrera política en el opositor partido Nueva Alianza, vinculado con la entonces líder sindical Elba Esther Gordillo.

Aunque no se han revelado las causas de su muerte, medios nacionales señalaron que podría tratarse de un supuesto derrame cerebral.

Desde 2019 el empresario enfrentaba problemas de salud derivados de una infección bacteriana.