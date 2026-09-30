Muere una persona y otra resulta herida en tiroteos en el oeste de Japón, según medios

Las autoridades fueron alertadas hacia las 13:15 hora local (4:15 GMT) de que un hombre había recibido un disparo en el abdomen en el distrito de Chuo, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo. La víctima fue declarada muerta tras ser trasladada a un hospital cercano.

Unos 20 minutos después recibieron otra llamada que alertaba de un segundo tiroteo en el vecino distrito de Hyogo, añadió Kyodo, que dejó un herido.

Según la cadena de televisión pública NHK, la Policía detuvo a un supuesto exintegrante de una agrupación yakuza (mafia japonesa) de 79 años en relación con los tiroteos, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso.

"Escuché un gran estruendo, como si se hubiera reventado un neumático. Eran alrededor de las 13:15 de la tarde, cuando terminaba mi hora de la comida. El lugar está en una ruta de autobús con mucho tránsito, así que estoy realmente impactada de que haya ocurrido algo así", afirmó una testigo a NHK, bajo la condición de anonimato.

Japón aplica una estricta normativa de tenencia de armas de fuego, que está prohibida con la excepción de casos específicos como su uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la caza, y los casos de tiroteos son poco frecuentes.