Nicaragua felicita a Xi Jinping por aniversario de fundación de la República Popular China

"Enviamos con admiración y respeto, a usted, al Partido Comunista de China, a su Gobierno, y al gran pueblo chino, nuestras sinceras congratulaciones al celebrar, mañana primero de octubre, los 77 años de fundación de la República Popular China", escribieron Ortega y Murillo en una carta.

En su mensaje, Ortega y Murillo felicitaron a China, entre otros, por “todos los avances y logros" del país asiático, que "se ha puesto al frente de tantos avances" científicos y tecnológicos.

La pareja presidencial nicaragüense dijo que abrazaba las propuestas del Xi “para un mundo justo, digno, solidario y de múltiples polos” y destacó los propósitos que “pregona con ese encomiable espíritu de solidaridad y respeto”.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, el copresidente Ortega calificó de “mejor regalo navideño” y “una gran noticia” el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de “asociación estratégica”.

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Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China. EFE.