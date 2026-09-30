Nueva combinación terapéutica mejora supervivencia en pacientes con cáncer renal avanzado

"Disponer de una alternativa de tratamiento nueva supone esperanza para el paciente", afirmó a EFE Molina Cerrillo, oncólogo médico en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y especialista en tumores genitourinarios y tumores neuroendocrinos.

Molina Cerrillo fue uno de los cuatro especialistas que participaron este mes en Ciudad de Panamá en una jornada organizada por Adium, que reunió a oncólogos clínicos y especialistas centroamericanos para intercambiar conocimientos y actualizar prácticas para el tratamiento del cáncer renal, hepatocarcinoma (hígado), cáncer diferenciado de tiroides y tumores neuroendocrinos en etapas avanzadas.

Según información proporcionada por Adium, cabozantinib está aprobado en los países de Centroamérica para carcinoma renal avanzado, carcinoma hepatocelular y cáncer diferenciado de tiroides refractario al radioyodo. En el caso de los tumores neuroendocrinos, la aprobación está pendiente en El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.

En referencia al carcinoma renal avanzado, cabozantinib puede utilizarse en combinación con nivolumab, un medicamento de inmunoterapia. En las demás indicaciones mencionadas, cabozantinib se utiliza como monoterapia.

El mecanismo del cabozantinib se basa en bloquear proteínas relacionadas con el crecimiento del tumor y la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis. En combinación con nivolumab, actúa junto con la inmunoterapia para favorecer el control de la enfermedad.

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"En España llevamos 10 años de experiencia de uso" de cabozantinib, explicó el oncólogo español, quien destacó los avances registrados durante las últimas dos décadas en el tratamiento del carcinoma renal avanzado con la incorporación de terapias dirigidas e inmunoterapia.

En la llamada época oscura, antes de 2005, los pacientes "cuando tenían metástasis, o un cáncer de riñón, vivían menos de un año, once meses, inexorablemente", aseguró Molina Cerrillo.

"En 20 años, de 2005 a 2025-2026, hemos multiplicado por cinco la sobrevida de estos pacientes", destacó el especialista al referirse a la evolución del tratamiento del cáncer renal avanzado durante las últimas dos décadas.

Los resultados finales del estudio fase III CheckMate 9ER, publicados en Annals of Oncology, mostraron que los pacientes con carcinoma renal avanzado tratados en primera línea con nivolumab y cabozantinib alcanzaron una supervivencia global mediana de 46,5 meses, frente a 35,5 meses entre quienes recibieron sunitinib, tras una mediana de seguimiento de 5,6 años.

Molina Cerrillo recalcó asimismo que el cabozantinib "viene a ser tres fármacos en uno", pues "su mecanismo de acción son tres dianas terapéuticas diferentes, pero en una sola pastilla".

El especialista destacó que la disponibilidad de cabozantinib en Centroamérica amplía las opciones terapéuticas para pacientes con distintos tumores sólidos en etapas avanzadas.

En la jornada desarrollada en Panamá participaron, además de Molina Cerrillo, los especialistas Agustín Falco, Federico Esteso y Federico Losco.

El encuentro tuvo como fin "aportar información relevante para la atención de pacientes con cáncer renal, carcinoma hepatocelular, cáncer diferenciado de tiroides y tumores neuroendocrinos, especialmente cuando la enfermedad avanza y es necesario evaluar nuevas opciones terapéuticas".