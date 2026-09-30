Oposición israelí destaca el "heroísmo" de pasajeros de FlyDubai que redujeron al piloto

En el incidente, el piloto y el copiloto resultaron heridos después de que, según relataron tres pasajeros israelíes en un vídeo desde el avión, uno de ellos apuñalara a otro. Los propios pasajeros redujeron al presunto agresor y atendieron al agredido a las puertas de la cabina, en lo que calificaron como un ataque terrorista.

Según el recorrido del avión mostrado en una página de seguimiento de vuelos, la aeronave se desvió del rumbo y cayó súbitamente cuando sobrevolaba territorio saudí, tras lo que fue ganando altura y finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, donde los pasajeros esperan ser trasladados a Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos intentó hacerse con el avión para estrellarlo.

El líder de Los Demócratas (izquierda), Yair Golán, aseguró que le llena de "orgullo" ver a los "valientes israelíes que, en un momento de peligro, demostraron ingenio y coraje excepcionales", en referencia a los pasajeros que intervinieron para reducir al atacante.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar! (¡Recto!) y principal rival de Netanyahu en las elecciones del próximo 27 de octubre, afirmó por su parte que "no hay límites al heroísmo israelí y a la solidaridad". "Estos son los verdaderos activos del pueblo de Israel y la fuente de nuestro orgullo", añadió en un mensaje de X.

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"¿Dónde en el mundo hay otro pueblo como este, en el que ciudadanos toman el control con sangre fría de un agresor armado a miles de metros de altura mientras el avión está en picada, y salvan las vidas de 180 personas?", se preguntó el ex primer ministro Naftali Bennet, que concurre con el partido Beyajad (Juntos, centro dereha) con Yair Lapid.

Por ello, indicó que "todo el pueblo de Israel está orgulloso" y les "rinde homenaje por su valentía y astucia".