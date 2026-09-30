Orsi asegura que confía en el diálogo para solucionar el conflicto en el puerto

Consultado en una rueda de prensa sobre si el Gobierno se sigue dando los plazos para que las partes acuerden la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la Terminal Cuenca del Plata (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), el mandatario afirmó que sí.

"El otro camino sería cortar el diálogo. Por ahora no. Confío en el diálogo", subrayó Orsi.

Más allá de esto, reconoció que las navieras que operan en la principal terminal portuaria del país sudamericano "tienen razón" al reclamar por estos problemas.

"Comparto la preocupación de las navieras en un mundo donde la concentración es cada vez más fuerte. Tenemos países de América del Sur en los que cada naviera tiene su puerto. Nosotros tenemos un solo puerto con una empresa. Esa es nuestra realidad", sentenció.

El pasado 21 de septiembre, diversas cámaras empresariales de Uruguay advirtieron que los paros en la terminal del Puerto de Montevideo desataron una crisis de producción y de comercio exterior, y exigieron una respuesta urgente y definitiva ante dicha problemática.

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"En los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el Puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores. La medida de hoy extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades", indicaron en un comunicado.

En ese sentido, subrayaron que en lo que va del año 2026 se contabilizaron 44 días con interrupciones y subrayaron que -en promedio- el 70 % de los movimientos de contenedores se ve afectado.

El pasado 11 de septiembre, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas resolvieron que, mientras se mantenga el conflicto entre la empresa y el sindicato, deberán garantizarse los servicios mínimos necesarios para preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa en la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo.

La medida, criticada por la central sindical por considerar que se asemeja demasiado a una jornada laboral normal, establece que deberá garantizarse el servicio en el muelle para la carga y descarga de buques, así como la recepción de contenedores llenos y vacíos destinados a la importación y exportación.