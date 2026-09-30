Otro avión de Flydubai lleva a Tel Aviv a los pasajeros israelíes tras altercado en cabina

La portavoz aseguró que la aeronave llegará cerca de las 18:30 hora israelí (15:30 GMT) a Ben Gurion, donde la Autoridad de Aeropuertos del país ha establecido un punto de descanso a las familias de los viajeros para esperar a su retorno.

Los servicios de emergencias israelíes también han desplegado vehículos y personal en el aeropuerto para atender a los viajeros.

El viaje de retorno se produce después de que algunos de los pasajeros israelíes se negaran a abordar nuevamente una aeronave de la compañía Flydubai, según el diario digital israelí YNet.

Los viajeros israelíes se encontraban en Tabuk (Arabia Saudí) después de que su vuelo Dubai-Tel Aviv con la aerolínea Flydubai tuviera que aterrizar allí tras el altercado en la cabina, durante el que uno de los pilotos apuñaló al otro e hizo a la aeronave precipitarse rápidamente.

Fueron los pasajeros los que neutralizaron al agresor, maniatándolo, y estabilizando el vuelo.

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Según YNet, la agencia de inteligencia exterior de Israel (Mosad) aprobó los nombres de todos los tripulantes del vuelo que devolvería a los pasajeros israelíes a Ben Gurion antes de su despegue.

Inicialmente y ante la negativa de algunos pasajeros de abordar el vuelo de la compañía emiratí, Israel trató de fletar un segundo avión que les recogiera en Tabuk y les devolviera al país, indicó el mismo diario. Las autoridades saudíes rechazaron el acceso del avión israelí.

Tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como su ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraron que la intención del agresor era estrellar el avión con todos los pasajeros, mayoritariamente israelíes, a bordo. Katz sostuvo además que se trataba de un intento de ataque "yihadista".

Flydubai, por su parte, confirmó el altercado en la cabina pero llamó a "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente. FE