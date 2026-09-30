Pakistán defiende la compra de 45 vehículos blindados para la cumbre de la OCS de 2027

En un comunicado, la Secretaría del Gabinete calificó algunos de esos comentarios de "escépticos e injustificados" y afirmó que no tienen en cuenta la importancia del evento.

El Gobierno calificó la reunión como uno de los eventos internacionales de mayor relevancia y prestigio. Según el comunicado, la cumbre será el mayor encuentro diplomático celebrado en Pakistán desde la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) de 1973 y ofrecerá al país la oportunidad de reforzar su posición entre la comunidad internacional.

El Ejecutivo agregó que está prevista la asistencia de jefes de Estado, jefes de Gobierno y dirigentes de organizaciones internacionales, lo que hace imprescindible proporcionar un transporte seguro, protegido y fiable de acuerdo con los protocolos de seguridad habituales.

Según el comunicado, garantizar el máximo nivel posible de protección resulta todavía más crucial teniendo en cuenta el contexto de seguridad de Pakistán y, en particular, las amenazas planteadas por "elementos externos hostiles".

El comunicado, sin embargo, no reveló el coste de los vehículos, el método de adquisición ni los modelos que se comprarán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las críticas en las redes sociales por la adquisición de los vehículos se han centrado en el coste de la operación y en su aparente contradicción con el programa de austeridad del Gobierno.

El dirigente de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) y exsenador Mushahid Hussain Syed afirmó en X que el programa de austeridad del Gobierno había quedado, en la práctica, desmantelado.

"¡Cuando la OCS solo tiene 10 miembros! ¿45 coches comprados para nueve líderes extranjeros visitantes (incluida India)?", escribió Syed.

Según el exsenador, la flota costaría unos 9.600 millones de rupias (34,67 millones de dólares). Otros críticos afirmaron que el Gobierno flexibilizó una prohibición del Gabinete sobre la compra de nuevos vehículos, impuesta como parte de las medidas de austeridad, para permitir esta adquisición.

Actualmente, los vehículos blindados más modernos disponibles en la División del Gabinete son unos pocos modelos de 2016, que se encuentran muy por debajo de los estándares exigidos para la cumbre, añadió el Gobierno paquistaní.

La División señaló que la decisión de comprar 45 vehículos se tomó tras ser debatida en varios foros y aseguró que esa cifra representa el mínimo indispensable.

El resto de vehículos necesarios para la cumbre, alrededor de 300, no serán adquiridos. Se trata de vehículos no blindados que serán alquilados.