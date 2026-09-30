París quiere poner fin al acuerdo de intercambio de inmigrantes con Londres

Según informa este miércoles el diario Le Monde, que cita fuentes del Ministerio francés del Interior, París negocia con Londres las modalidades de salida del acuerdo, cuya duración concluye mañana jueves, pero que ya había sido prolongado en una ocasión.

El acuerdo prevé que Francia acepte la devolución de inmigrantes que llegan al Reino Unido a bordo de embarcaciones que cruzan irregularmente el Canal de la Mancha, a cambio de aceptar la entrada del mismo número de solicitantes de asilo de forma ordenada desde territorio galo.

Bautizado en el Reino Unido como 'one in, one out', el acuerdo preveía desanimar a los inmigrantes a lanzarse a la peligrosa travesía del Canal de la Mancha, pero los datos indican que no ha tenido ese efecto, según París.

El año pasado 50.000 personas trataron de ganar territorio británico por esa vía marítima y en lo que va de año se han contabilizado ya 17.000.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, reconoció en junio pasado ante la Asamblea Nacional que no se había conseguido el efecto disuasorio esperado.

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Francia aspira, según Le Monde, a que las relaciones en este campo con el Reino Unido sean negociadas en el ámbito de la Unión Europea.

El acuerdo, inédito, fue firmado cuando era ministro del Interior el conservador Bruno Retailleau, actual candidato de la derecha conservadora al Elíseo, y preveía por vez primera que Francia aceptara la vuelta de inmigrantes desde el Reino Unido, al tiempo que Londres abría una vía de entrada en su territorio.

Pero había sido muy criticado por las asociaciones de apoyo a inmigrantes, que consideraban que los deshumanizaba al reducirlos a ser tratados como mercancía.