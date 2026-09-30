Parlamento venezolano fija un cronograma de trabajo para proceso de renovación del Supremo

En una rueda de prensa, desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la comisión preliminar de postulaciones, el chavista Giuseppe Alessandrello, informó que el próximo viernes se publicará en los medios y periódicos la convocatoria para seleccionar a 12 integrantes de la sociedad civil que conformarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales.

Se recibirán postulaciones hasta el 9 de octubre, cuando concluirá el proceso, para luego iniciar la evaluación de los 12 candidatos que se sumarán al comité, añadió Alessandrello, en la primera actividad oficial de esa instancia creada la víspera por el Parlamento.

Después, estos 12 miembros de la sociedad civil, junto a los 11 diputados, iniciarán la preselección de los candidatos a jueces del TSJ.

Por su parte, el diputado opositor Luis Florido, parte del comité preliminar, declaró en la misma rueda de prensa que la renovación del TSJ permitirá que el país tenga un "Tribunal Supremo que le responda a todos los venezolanos, a todo el país, y permitir reconstruir un sistema judicial".

Florido indicó que "de seguro" el Comité de Postulaciones Judiciales presentará juramento el 16 de octubre, un día después de ser presentado ante el Legislativo.

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El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento por garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

Paralelamente al comité funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que haya independencia y equidad en el máximo tribunal.

La conformación del consejo de juristas es parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo entre el chavismo y la oposición de cara a una transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.