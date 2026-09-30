Partido pacifista ruso exige investigar denuncias sobre tortura de experto electoral

"Nikolái Ribakov (líder de Yábloko) exigió que el Ministro del Interior investigara las acusaciones de tortura a la que fue sometido Alexandr Kínev para que los responsables rindieran cuentas ante la justicia", señaló la formación opositora en un mensaje en redes sociales.

Según denunció previamente Ekaterina Shulman, popular politóloga rusa exiliada en Alemania, la policía rusa le habría roto las piernas a Kínev, detenido por supuesto tráfico de drogas tras los comicios parlamentarios.

Según Shulman, los agentes intentaron, entre otras cosas, con descargas eléctricas, "conminarle a que confesara haber cometido traición a la patria, algo que no hizo".

Otros medios independientes, que citan fuentes hospitalarias, informaron también de que Kínev fue brutalmente golpeado, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital de la prisión preventiva de Matrósskaya Tishiná, donde le diagnosticaron dos roturas en la tibia.

La paliza y la hospitalización fueron confirmadas por su abogado, Mijaíl Biriukov, quien no obstante dijo no tener pruebas de que los agentes pretendían sonsacar una confesión a su cliente.

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Kínev fue detenido el viernes pasado tras denunciar la falsificación de los resultados en las elecciones parlamentarias celebradas del 18 al 20 de septiembre, en las que el partido del Kremlin logró el mejor resultado de su historia.

Según el portal Mediazona, el politólogo fue acusado de producción y tráfico ilegal de drogas en grandes cantidades, por lo que fue arrestado por dos meses, cargos que sus colegas y familiares consideran fabricados.

El delito del que se acusa a Kínev, ya declarado 'agente extranjero' en febrero de este año, conlleva una pena de entre 10 y 20 años de prisión.