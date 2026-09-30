Pedro Sánchez, galardonado por el Ayuntamiento de Atenas con el 'Premio a la Democracia'

El premio fue entregado por el alcalde de Atenas, Haris Doukas, durante un encuentro que ambos mantuvieron el martes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, si bien la ceremonia oficial tuvo lugar este miércoles en la capital griega, en el marco del 'Foro de la Democracia de Atenas 2026'.

En un mensaje grabado proyectado durante el acto, Sánchez agradeció el reconocimiento y afirmó que lo recibe "con inmensa gratitud y profunda humildad".

El jefe del Ejecutivo español señaló que la desinformación, las tensiones geopolíticas y la creciente incertidumbre están poniendo a prueba la confianza de los ciudadanos y la resiliencia de las instituciones democráticas.

"La democracia se fortalece cuando la gente participa, cuando se protegen sus derechos y cuando los gobiernos escuchan a los ciudadanos y les sirven", dijo Sánchez en su mensaje grabado.

El presidente del Gobierno español dedicó el reconocimiento a los funcionarios públicos, representantes electos, miembros de la sociedad civil, periodistas, académicos y ciudadanos que, según dijo, "renuevan la democracia cada día" y contribuyen a mantenerla viva.

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Por su parte, Doukas -socialista como el jefe de Gobierno español- destacó la actuación política de Sánchez en distintos asuntos internacionales.

Entre ellos, mencionó su posición crítica con los ataques de EEUU contra Irán, el reconocimiento del Estado palestino por parte de España y su defensa de una mayor regulación de los grandes actores tecnológicos.

"La valentía política no consiste en defender un principio cuando todos están de acuerdo. Consiste en defenderlo cuando hay presiones, amenazas y costes", dijo el alcalde ateniense.

El Premio a la Democracia de la Ciudad de Atenas distingue a personas y organizaciones por su defensa de la democracia, la dignidad humana, la libertad y el Estado de derecho.

El galardón forma parte del 'Foro de la Democracia de Atenas', una iniciativa internacional organizada con la participación del Ayuntamiento de Atenas y la Fundación Kofi Annan, en asociación con el diario The New York Times.