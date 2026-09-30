Perú y Alemania destacan "dinamismo" de su relación bilateral y cooperación económica

La Cancillería peruana señaló en un comunicado que Rouenhoff sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el viceministro peruano de Relaciones Exteriores, Eric Anderson.

Los funcionarios coincidieron en destacar que la relación bilateral ha sido impulsada por el reciente encuentro de sus ministros de Exteriores en Nueva York y la visita que hará a Perú, a finales de noviembre próximo, el secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, Géza Andreas von Geyr.

Durante la reunión, Anderson destacó que Alemania es el tercer socio comercial de Perú en la Unión Europea (UE) y su principal fuente de importaciones desde esa región.

Resaltó, además, las oportunidades para incrementar el intercambio comercial y atraer mayores inversiones alemanas, "respaldadas por la política de apertura económica de Perú, el respeto al Estado de derecho y la estabilidad jurídica".

El viceministro peruano también reconoció la presencia de empresas alemanas en sectores como minería, energía, infraestructura, transporte y logística, y dijo que su tecnología y altos estándares "contribuyen a la modernización del país y al cierre de brechas de desarrollo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el encuentro también se subrayó el valor de la cooperación alemana para el desarrollo, "consolidada a lo largo de más de seis décadas de trabajo conjunto en favor de prioridades nacionales", como la acción climática y el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Rouenhoff realiza una visita oficial al país acompañado por una delegación empresarial alemana de los sectores de minería, energía, infraestructura y logística.

La cancillería local afirmó, al respecto, que la visita "refleja el carácter estratégico de la relación bilateral y el interés mutuo en el ámbito económico" y que estas reuniones de alto nivel "reafirman el compromiso de ambos países por profundizar el diálogo estratégico y ampliar las áreas de cooperación común".