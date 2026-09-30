Presidente israelí recuerda la común "lucha contra el terrorismo" entre Emiratos e Israel

"Los Emiratos Árabes Unidos luchan contra el terrorismo junto con nosotros y con otras naciones de la región. No debemos permitir que el terrorismo desestabilice la región y debemos impedir cualquier intento de socavar la estabilidad y la paz", dijo Herzog en un videomensaje grabado en Cisjordania ocupada, donde se ha reunido con tropas.

"Hemos vivido unas horas muy difíciles tras un ataque terrorista muy aterrador y preocupante contra un avión. Gracias a Dios, todos están siendo rescatados, y quiero agradecer a los héroes que iban a bordo", añadió el presidente, que al igual que otros altos cargos israelíes apunta al altercado como un ataque terrorista.

Otro avión de Flydubai con los pasajeros israelíes repatriados aterrizó en el aeropuerto Ben Gurioín, horas después de que su vuelo original procedente de Dubái fuera desviado a Arabia Saudita tras el altercado, en el que la aeronave se precipitó unos cinco kilómetros en menos de dos minutos hasta ser estabilizado.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó en un videomensaje que el objetivo era "estrellar el avión con sus ocupantes", una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de "ataque terrorista yihadista".

Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" del avión y pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

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Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación "controlaron la situación", desviaron el avión y lo hicieron aterrizar "de forma segura" en el aeropuerto de Tabuk, mientras que la versión israelí apunta a que pilotos que iban en el avión como pasajeros tomaron los mandos.