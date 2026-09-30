Presidente luso alerta de que vulnerabilidad económica de la prensa lleva a menor libertad

"Es importante que el país encuentre un modelo de apoyo a los medios de comunicación que sea consensuado, estable y garantice la independencia", remarcó sin dar más detalles en un breve mensaje de vídeo proyectado al cierre de la conferencia 'Democracia y Desinformación', organizada en Lisboa con motivo del 40 aniversario de la agencia de noticias Lusa, que pertenece íntegramente al Estado portugués desde noviembre de 2025.

Durante su alocución, Seguro recalcó la importancia de que la población esté informada, algo que debe comenzar desde la edad escolar, para que pueda tomar decisiones libres.

Recordó que las noticias falsas han existido en el pasado, traducidas en "la manipulación y el rumor transformados en odio, frecuentemente con vestimenta militar, religiosa o en una bandera política", pero alertó de que la novedad ahora está en "la escala y velocidad".

"Convivimos al mismo tiempo con el tiempo de la pos-verdad y con plataformas de dimensión verdaderamente imperial, donde un solo 'click' puede socavar la confianza en una persona, una institución, un país, una etnia o una confesión religiosa", advirtió.

En ese sentido, puso como ejemplos "recientes" que se han producido manipulaciones de procesos electorales y "episodios de desinformación que generan atención social y violencia".

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Durante esta conferencia participaron también el ministro de Presidencia portugués, António Leitão Amaro, y el presidente de Lusa, Joaquim Carreira, así como expertos del sector y representantes de empresas.