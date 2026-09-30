Putin llama a la Duma rusa a "hacer todo por la victoria" en Ucrania

"Ustedes están llamados a prestar especial atención a asuntos de importancia estatal como el reforzamiento de la defensa del país y hacer todo por nuestra victoria, al apoyar a los defensores de la patria y sus familias", dijo desde la tribuna de la cámara baja del Parlamento ruso.

En particular, instó a los parlamentarios a aprobar para el próximo trienio un presupuesto "equilibrado" que mantenga la estabilidad macroeconómica al tiempo que se cumplen con todos los programas sociales.

Según las filtraciones de la prensa internacional, el gobierno ruso volverá a incrementar el gasto en defensa en los próximos tres años hasta los 50 billones de rublos (casi 600.000 millones de dólares).

Si recibe el respaldo de la Duma, como es de esperar, Rusia gastará el próximo año 17,1 billones de rublos (más de 200.000 millones de dólares), un 27 % más de lo previsto en el presupuesto, que ascendía a 13,5 billones de rublos (unos 160.000 millones de dólares).

Como consecuencia, también disminuirán los gastos sociales, y la inversión en sanidad y educación, pero también en construcción de carreteras e infraestructuras, y los subsidios para el sector agrícola, señalan los medios.

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Putin destacó que el partido del Kremlin, Rusia Unida, cuenta con una amplia mayoría -349 de 450 escaños-, y llamó a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria a la unidad.

Subrayó que en los asuntos vitales para el país las decisiones deben adoptarse "con un apoyo solidario y consolidado de todos los partidos y diputados", es decir, unánimemente, ya que -adujo- "todos nosotros somos correligionarios y partidarios de lo importante: la aspiración al éxito, seguridad y florecimiento de nuestra patria".

"La unidad de nuestra sociedad es una fiel garantía de que juntos lograremos todos los objetivos que nos hemos marcado. Garantizaremos durante muchas generaciones la seguridad y soberanía de Rusia. Así será, estoy completamente seguro de ello", proclamó, momento en el que los diputados prorrumpieron en aplausos.

Por su parte, llamó a aplaudir a los diputados de las cuatro regiones ucranianas anexionadas -recordó que hace exactamente cuatro años la Duma aprobó lo que Moscú llama reunificación- elegidos en las elecciones parlamentarias celebradas del 18 al 20 de septiembre.

Los comunistas pusieron hoy en duda la mayoría constitucional de Rusia Unida, denunciando numerosas irregularidades en el voto electrónico y en el escrutinio durante los tres días de votación.

Varios activistas, incluido liberales y comunistas, han convocado protestas contra lo que consideran fraude electoral, pero las autoridades de las diferentes ciudadades no han dado su permiso para celebrar dichas acciones, en ocasiones apelando a las restricciones vigentes desde la pandemia.