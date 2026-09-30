Repsol mantiene producción de gas en Venezuela en 580 millones de pies cúbicos por día

El dato, dado a conocer durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela y confirmado a EFE por una fuente de la compañía, no ha variado desde que en marzo pasado el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmara un acuerdo con la energética española para la explotación de Cardón IV.

Ese campo, uno de los mayores de gas de Latinoamérica, contaba "con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día", según señalaba la página web de Repsol en ese momento.

Ese acuerdo se firmó justo cuando el país comenzaba a abrirse al capital extranjero como consecuencia de una reforma a la ley de hidrocarburos, impulsada por el interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano tras haber depuesto a Nicolás Maduro en enero pasado.

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

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En el marco de las licencias generales emitidas por la Administración estadounidense para flexibilizar las actividades en distintos sectores del país, Repsol ha firmado en el semestre tres acuerdos con el Gobierno venezolano y su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para aumentar la producción de gas natural y de crudo.

El primero tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV y definir los mecanismos de pago, incluyendo la asignación progresiva de cargamentos de petróleo.

El segundo permite a Repsol retomar el control de las operaciones en el activo de Petroquiriquire, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago, mientras que el tercero permitirá evaluar la posibilidad de desarrollar el área de Horcón, ubicada al sureste del Lago Maracaibo.