Roban documentos y datos del Ayuntamiento de Viena en ciberataque

La vulnerabilidad detectada en el sistema ya ha sido subsanada en colaboración con la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN) y, por el momento, no hay indicios de que los datos robados hayan sido publicados, según confirmó el responsable de la estrategia informática municipal, Klemens Himpele.

El Ayuntamiento tampoco ha recibido ningún intento de extorsión o chantaje, añadió el experto.

Las autoridades municipales tuvieron conocimiento del incidente el pasado día 9, cuando el equipo nacional de respuesta a emergencias informáticas (CERT) alertó sobre la venta en un foro de internet del acceso a una brecha de seguridad en el sistema municipal.

Tras investigar lo sucedido, los especialistas descubrieron que se habían copiado informaciones sobre cursos de capacitación y documentación de diversos proyectos almacenados en los sitios web de la ciudad.

En total, se extrajeron nueve gigabytes de datos en unos 26.000 documentos que incluían nombres, direcciones de correo electrónico, números de cuenta bancaria y bajas por enfermedad de 2.000 empleados municipales, 2.900 ciudadanos y más de 800 contratistas.

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"Solo podemos pedir disculpas", declaró Himpele tras asegurar que las personas afectadas ya están siendo notificadas.