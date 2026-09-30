Rusia acusa a Occidente de presionar países africanos para que no acudan a cumbre en Moscú

"A medida que se acerca la cumbre, presenciamos intentos de países occidentales malintencionados de presionar a sus socios africanos para impedirles viajar a Moscú", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en rueda de prensa.
Agregó que se trata de "otro ejemplo de la política miope de la minoría occidental".
Según Zajárova, esta actitud demuestra "el carácter colonial, o incluso neocolonial, de los occidentales".
"Las antiguas metrópolis no logran adaptarse al mundo cambiante y siguen considerando al continente africano como su feudo, pretendiendo imponer su voluntad", recalcó.
Enseguida agregó que "los países africanos persiguen políticas exteriores independientes y soberanas, basadas principalmente en sus propios intereses nacionales".
Moscú, que reforzó sus lazos con países africanos tras el inicio de la guerra en Ucrania y el conflicto con Occidente, planea acoger la tercera cumbre Rusia-África los días 28 y 29 de octubre.