Rusia acusa a Occidente de presionar países africanos para que no acudan a cumbre en Moscú

Rusia acusa a Occidente de presionar países africanos para que no acudan a cumbre en Moscú

Moscú, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso acusó este miércoles a Occidente de presionar a países africanos para que no acudan a una cumbre programada en Moscú en octubre.