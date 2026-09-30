Sánchez y Macron unen fuerzas para reclamar a Bruselas unos presupuestos más ambiciosos

Sánchez y Macron mantuvieron una reunión en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, con motivo de la visita de Estado del presidente francés a España a dos semanas del próximo Consejo Europeo de Bruselas en el que, entre los asuntos previstos, está un debate sobre los próximos presupuestos comunitarios.

El presidente del Gobierno español resaltó la colaboración que ha mantenido en todo momento con Macron para construir una Europa más unida y sólida y defender los valores de una UE "que no renuncia a su alma", pese a que sea "cuestionada desde dentro y alentada y financiada desde fuera".

Atribuyó esa amenaza a una corriente reaccionaria que quiere una Europa dividida, enfrentada y dependiente de intereses extranjeros y que sus ciudadanos den la espalda a sus principios democráticos y de cohesión social.

"Francia y España representamos la resistencia europea a esos enemigos de nuestro continente y del modelo europeo, la esencia de nuestro proyecto común", aseguró.

Además, dio por sentado que la colaboración entre los dos países va a continuar ante retos de la agenda europea como la negociación de los próximos presupuestos comunitarios, de los que dijo que deben ser mucho más ambiciosos que lo que ahora mismo está previsto.

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Ante ello, Sánchez garantizó que España y Francia van a luchar por defender un marco financiero plurianual que dote a la UE de los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos que tiene por delante.

Para él, desde Bruselas se ven las cosas con una cierta distancia, pero los que se están "batiendo el cobre en los gobiernos nacionales por dar respuesta a las urgencias de los ciudadanos necesitan algo más de empatía y compromiso".

Por todo ello, dijo que España y Francia serán constructivos, pero también claros en la negociación de los nuevos presupuestos.

Macron coincidió con las palabras de Sánchez y recalcó que los dos países desean un presupuesto europeo más ambicioso y que permita respetar la ambición agrícola, la cohesión y facilitar una financiación conjunta para nuevos sectores.

El jefe del Gobierno español y el presidente francés destacaron asimismo la cooperación existente para lograr una regulación europea para el sector digital y que proteja especialmente a la infancia.

Con motivo de la visita de Macron, los gobiernos de los dos países han suscrito una serie de acuerdos, entre otros en materia de colaboración espacial, tecnología digital, medio ambiente y agricultura.