Serbia pacta con Rusia otra prórroga de suministros de gas por debajo de precio de mercado

Serbia pacta con Rusia otra prórroga de suministros de gas por debajo de precio de mercado

Zagreb, 30 sep (EFE).- Rusia prorrogó hasta finales de año el suministro de gas a Serbia a un precio muy por debajo por debajo del valor de mercado, informó este miércoles la empresa estatal serbia de gas.