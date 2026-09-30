'Stabilicum' o 'Melonellum': Italia cocina otra ley electoral (de nuevo latinizada)

La primera ministra ultraderechista intenta reformar la ley en su último año de legislatura y desde esta tarde afronta en la Cámara de Diputados la fase definitiva de una tramitación llena de enmiendas, duros debates y titubeos... incluso entre sus socios de coalición.

La normativa, que de ser aprobada regulará las elecciones generales de 2027, ha sido bautizada oficiosamente como 'Stabilicum' porque su intención proclamada -y cuestionada por la oposición- es garantizar estabilidad generando mayorías parlamentarias sólidas.

Pero, ¿por qué se ha latinizado su título? ¿Cada cuánto tiempo cambia Italia de sistema? ¿Cuáles son los precedentes? Este es un recorrido por la agitada legislación electoral de Italia y, de paso, por algunas de las anécdotas que la acompañaron.

Fue desde 1993, tras el colapso por el peso de la corrupción de los partidos hegemónicos desde la posguerra, cuando el país se enredó en la redacción de sucesivas leyes electorales: cuatro solo hasta 2017. La de Meloni será la sexta de la democracia italiana, sin contar las que regulan territorios especiales o algunas menores derogadas poco después en el pasado.

No obstante la 'guarrada' siguió en vigor sin los artículos clave borrados por el Constitucional y aquel mejunje legislativo -una ley corregida- recibió el nombre de 'Consultellum' (en Italia esa Corte es conocida como la Consulta). De este modo alumbraría las elecciones generales de 2013, inaugurando una legislatura incierta en la que se sucedieron tres Gobiernos, los de Enrico Letta (2013-2014), Matteo Renzi (2014-2016) y Paolo Gentiloni (2016-2018).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero su detractores creen que Meloni más bien persigue sus intereses en las urnas, atosigada por la nueva ultraderecha del general Roberto Vannacci, y, por eso, algunos prefieren referirse a su norma con otro término tan sarcástico como previsible: 'Melonellum'. Queda por saber si esta propuesta pasará a la enrevesada historia electoral italiana ya que la Cámara de los Diputados la votará en la primera quincena de octubre.