Støre niega cultura dañina en política exterior noruega por contactos aislados con Epstein

"No hay ninguna base para usar expresiones como cultura dañina en una organización tan grande, en referencia a lo que una o más personas han hecho. No podemos meter a todos en el mismo saco", dijo Støre, que compareció ante el Storting (Parlamento noruego) en calidad de ministro de Exteriores entre 2005 y 2012.

Las revelaciones mediáticas relacionadas con documentos publicados por las autoridades estadounidenses en el caso penal contra Epstein que se han difundido desde noviembre de 2025 han salpicado a varias figuras políticas de Noruega.

En la lista figuran el ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland; la exembajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul; su esposo, el también diplomático Terje Rød-Larsen, y el exministro de Exteriores, Børge Brende, además de la reina Mette-Marit.

Støre resaltó que sólo Juul trabajaba para Exteriores en el momento en que tuvo contactos con Epstein.

"Nunca me he reunido ni he tenido contactos con Epstein, ni antes, ni durante, ni después de mi época como ministro de Exteriores", reiteró hoy Støre.

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El primer ministro laborista defendió el apoyo económico a la organización International Peace Institute, presidida por Rød-Larsen entre 2005 y 2020, porque era un foro útil para la política noruega y rechazó que el Ministerio de Exteriores del país sea vulnerable a la corrupción o la influencia externa.

Once ministros y exministros de Exteriores y Cooperación noruegos en los últimos veinte años comparecen hoy y mañana ante el Comité de Control del Storting, para determinar las "posibles relaciones tóxicas y cultura dañina en el departamento de Exteriores".

La Fiscalía noruega ha imputado por corrupción agravada a Jagland y a Juul, y por colaboración en ese supuesto delito a Rød-Larsen.

Brende, que ocupó la cartera de Exteriores entre 2013 y 2017, dimitió en febrero como presidente del Foro Económico Mundial por sus vínculos con Epstein.

La ahora reina Mette-Marit se ha disculpado en público por su relación de amistad con el pederasta estadounidense, de quien dijo que la manipuló y engañó, además de asegurar que no sabía nada de sus ataques sexuales.

Una comisión independiente impulsada por el Storting deberá entregar en enero de 2029 un informe sobre los contactos de Epstein con la élite noruega, la asignación de los fondos a la cooperación y las campañas noruegas en la diplomacia internacional.