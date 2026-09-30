Sudáfrica convoca por segunda vez al embajador de EEUU por su "conducta poco diplomática"

El alto funcionario reveló a la televisión pública sudafricana, la SABC, que Bozell III fue convocado este martes.

Otro funcionario sudafricano confirmó este miércoles la adopción de esa medida al medio local IOL, al subrayar que "se informó al embajador de que debe cumplir con las responsabilidades de su cargo y comportarse en consecuencia".

Pretoria ya convocó a Bozell III el pasado marzo para que diera explicaciones respecto a su comentario de que EE.UU. está perdiendo "la paciencia" con el país africano por no acatar las peticiones de Washington sobre sus políticas económicas e internacionales.

La última convocatoria se produjo después de que el embajador publicase este martes un artículo en el que afirmaba que "el Gobierno de Sudáfrica no desea una relación constructiva con Estados Unidos".

"En el momento en que el pueblo sudafricano necesita más la inversión estadounidense, el Gobierno de Sudáfrica rechaza una asociación con Estados Unidos. Este es el coste de no hacer nada", escribió el diplomático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bozell III, que ocupa el actual cargo de embajador desde febrero pasado, defendió la reciente decisión de EE.UU. de imponer restricciones de visados a sudafricanos responsables de "delitos de motivación racial patrocinada por el Gobierno" de Sudáfrica contra los afrikáners (minoría blanca del país).

La medida afecta a responsables o cómplices de "promulgar o implementar leyes o políticas que permitan la expropiación injustificada de tierras, la discriminación racial o la incitación a la violencia inminente contra miembros de minorías étnicas o raciales en Sudáfrica", explicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el pasado día 15.

"Estados Unidos no permitirá que tales comportamientos queden impunes. Estas acciones socavan directamente la paz, la estabilidad económica y el Estado de derecho, y son incompatibles con los pilares de la política exterior estadounidense", añadió Rubio.

Asimismo, acusó al Gobierno sudafricano de no abordar adecuadamente las preocupaciones planteadas por las autoridades estadounidenses sobre esta cuestión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortaba la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida.

Trump tomó esa medida tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar los derechos humanos de los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), en referencia a la polémica ley que el Gobierno de Sudáfrica promulgó en 2025 y que facilita la expropiación de tierras por interés público.

En mayo de 2025, el Gobierno estadounidense ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctimas de discriminación e incluso de "genocidio", extremo que Pretoria niega rotundamente.

Desde entonces, las tensiones bilaterales no han dejado de aumentar.