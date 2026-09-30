Mundo
30 de septiembre de 2026 a la - 12:20

Supremo de EEUU inicia periodo de sesiones con valoración ciudadana de su labor en mínimos

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Washington, 30 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de iniciar su periodo de sesiones 2026-2027 en un momento en el que la valoración ciudadana sobre su labor es la más baja desde 1972, según muestra una encuesta de la consultora Gallup publicada este miércoles.

Por EFE
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El sondeo muestra que el 46% de los adultos estadounidenses afirma tener mucha o bastante confianza en el máximo tribunal, que inició un nuevo periodo de sesiones la semana pasada, por debajo del rango del 47% al 49% registrado entre 2022 y 2025.

En cambio, el 54% asegura tener poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo y sus decisiones.

Este es el quinto año consecutivo en que el porcentaje combinado de "mucha/bastante confianza" se sitúa por debajo del nivel de la mayoría, después de no haber sido nunca inferior al 50% antes de 2022.

Además, el 43% de los estadounidenses describe a la corte como "demasiado conservadora", igualando el máximo registrado el año pasado, mientras que el 35%, un nuevo mínimo, afirma que su ideología es "adecuada".

La encuesta de Gallup, que fue realizada entre el 1 al 17 de septiembre, mide la confianza institucional y las percepciones sobre la ideología de los ciudadanos.

Estos resultados llegan después de un curso especialmente complicado en el Supremo marcado por decisiones importantes relativas a los límites del poder presidencial en Estados Unidos como aranceles, política migratoria, cuestiones electorales o asuntos de género promovidos por Donald Trump y su agenda conservadora.

El Supremo está actualmente compuesto por tres magistrados liberales y seis conservadores. Tres de estos últimos -Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett- fueron nombrados por Trump para el cargo durante su primer mandato.