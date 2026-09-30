Supremo de EEUU inicia periodo de sesiones con valoración ciudadana de su labor en mínimos

El sondeo muestra que el 46% de los adultos estadounidenses afirma tener mucha o bastante confianza en el máximo tribunal, que inició un nuevo periodo de sesiones la semana pasada, por debajo del rango del 47% al 49% registrado entre 2022 y 2025.
En cambio, el 54% asegura tener poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo y sus decisiones.
Este es el quinto año consecutivo en que el porcentaje combinado de "mucha/bastante confianza" se sitúa por debajo del nivel de la mayoría, después de no haber sido nunca inferior al 50% antes de 2022.
Además, el 43% de los estadounidenses describe a la corte como "demasiado conservadora", igualando el máximo registrado el año pasado, mientras que el 35%, un nuevo mínimo, afirma que su ideología es "adecuada".
La encuesta de Gallup, que fue realizada entre el 1 al 17 de septiembre, mide la confianza institucional y las percepciones sobre la ideología de los ciudadanos.
Estos resultados llegan después de un curso especialmente complicado en el Supremo marcado por decisiones importantes relativas a los límites del poder presidencial en Estados Unidos como aranceles, política migratoria, cuestiones electorales o asuntos de género promovidos por Donald Trump y su agenda conservadora.
El Supremo está actualmente compuesto por tres magistrados liberales y seis conservadores. Tres de estos últimos -Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett- fueron nombrados por Trump para el cargo durante su primer mandato.