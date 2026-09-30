Supremo de EEUU inicia periodo de sesiones con valoración ciudadana de su labor en mínimos

Supremo de EEUU inicia periodo de sesiones con valoración ciudadana de su labor en mínimos

Washington, 30 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de iniciar su periodo de sesiones 2026-2027 en un momento en el que la valoración ciudadana sobre su labor es la más baja desde 1972, según muestra una encuesta de la consultora Gallup publicada este miércoles.