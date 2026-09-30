Telemundo se adapta a los nuevos formatos para seguir conectando con la audiencia

Mendoza, que participó en Madrid en la sexta edición del encuentro Iberseries & Platino Industria, describió un patrón que se repite entre gente de todas las edades: si la duración de los capítulos supera un cierto tiempo o las series pasan de una cierta cantidad de episodios, el espectador pierde interés.

Para responder a esta demanda, Telemundo, una de las principales cadenas de televisión abierta en español en Estados Unidos y que tiene una audiencia de más de 68 millones de personas, apuesta por diversificar los formatos.

Iralyn Valera, directora de futuros desarrollos en Telemundo Studios, detalló que, además de seguir con el formato largo tradicional de series de 80 capítulos, que suelen verse por cable, expandieron la oferta con apuestas más cortas y dinámicas, como series de 20 capítulos, series premium (8-10 capítulos), películas o microdramas, además de explorar nuevos géneros.

Durante la conferencia titulada 'Historias que conectan: la visión de Telemundo Studios', Mendoza subrayó varias veces el problema de la impaciencia de la audiencia.

Pero, para él, la narrativa seguirá siendo siempre igual a pesar de los cambios de formatos: "Somos seres a los que nos gusta que nos cuenten una historia".

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"El viaje del héroe ha estado presente desde que se comenzó a contar historias" y será siempre parte del 'storytelling', comentó.

Lo que cambia, a su juicio, es el 'timing', el tiempo que pasa en la trama para presentar la historia del personaje y que la gente conecte con el héroe.

La audiencia ya no puede esperar tanto tiempo para que le expliquen "quién es ese personaje y porque tienen que seguir a este personaje", argumentó.

Pero las historias también necesitan que la audiencia pueda conectar y sentirse identificada, porque el viaje iniciático del héroe es "la columna vertebral", destacó.

Mendoza planteó otro problema, el de cómo "mantener una identidad propia y a la vez conseguir historias que puedan quedar", sobre todo con tantos cambios de hábitos de consumo.

Para él, la solución está en no dejarse seducir por "la globalización de las historias", sino en tener identidad y emoción: "Una historia funciona en lo local porque tiene identidad, tiene autenticidad".