Termina tras 23 años la supervisión federal de Policía de Oakland, la más larga de EEUU

A principios de la década de los 2000, el OPD se vio envuelto en una investigación interna después de que se descubriera que un grupo de agentes, conocidos como los ‘Riders’ (jinetes), había usado fuerza excesiva, falsificado informes y colocado pruebas falsas, especialmente contra jóvenes negros.

Más de 100 demandas civiles se presentaron reformas al departamento, lo que llevó a un acuerdo en 2003 que sometió a la Policía de Oakland a una supervisión.

Como parte del acuerdo, el OPD tuvo que implementar cambios y más de 50 tareas, como recopilar y analizar datos sobre la discriminación racial en los arrestos policiales y tramitar con mayor rapidez las quejas contra los agentes.

Se esperaba que la supervisión se mantuviera solo por cinco años, pero varios retrocesos la mantuvieron vigente por 23 años.

El juez federal de distrito William H. Orrick anunció el martes que archivará definitivamente la histórica demanda contra la ciudad y que la supervisión del departamento estará a cargo ahora de la Comisión de Policía de Oakland, integrada por ciudadanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, celebró el fin de la supervisión resaltando que “este es un nuevo” departamento de policía y que el fin del acuerdo “es un punto de partida, no la meta”, sobre las mejoras de la Policía de Oakland.