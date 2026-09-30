Trump anuncia una inversión surcoreana de 54.000 millones para exportar gas desde Alaska

El proyecto, anunciado por Trump junto a algunos de los integrantes de su gabinete, contempla la construcción de un gasoducto de unos 1.300 kilómetros que conectará los yacimientos de la vertiente norte de Alaska con una terminal de licuefacción en el sur del estado, desde donde el gas será exportado principalmente a mercados asiáticos.

De acuerdo con el secretario del Interior, Doug Burgum, la infraestructura está diseñada para transportar unos 3.900 millones de pies cúbicos de gas al día y producir hasta 20 millones de toneladas de GNL al año.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick dijo: "todo el sudeste asiático va a recibir ahora su gas y dependerá de Estados Unidos para su gas y sus recursos naturales".

La inversión forma parte del compromiso de 350.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses acordado por Washington y Seúl en el marco del acuerdo comercial alcanzado en 2025, que permitió reducir los aranceles estadounidenses a productos surcoreanos.

El paquete incluye además inversiones en ocho reactores nucleares y una planta de generación eléctrica de gas en Texas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump utilizó la presentación de la inversión para promocionar la imagen del senador republicano Dan Sullivan, quien competirá en Alaska por la reelección en las legislativas del 3 de noviembre en una disputada contienda contra la demócrata, Mary Peltola.

El proyecto de Alaska, que lleva años pendiente de financiación, ha afrontado dudas sobre sus costes y viabilidad comercial y todavía necesita cerrar compromisos de compra de gas para garantizar su factibilidad.

Trump ha defendido la iniciativa como una forma de aumentar las exportaciones energéticas estadounidenses y reforzar los vínculos con aliados asiáticos como Corea del Sur y Japón.