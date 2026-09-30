Trump dice que habló "extensamente" con Netanyahu sobre el incidente de Flydubai

El vuelo FZ1073 de Flydubai que cubría hoy la ruta Dubái-Tel Aviv viró y perdió altura bruscamente cuando se disponía a sobrevolar la frontera entre Jordania y Arabia Saudí.

La aeronave aterrizó de emergencia en Tabuk (Arabia Saudí), tras lo cual la aerolínea emiratí aseguró que se produjo un "altercado en la cabina de mando, cuando un piloto apuñaló a otro".

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump relató que, según la versión que le transmitió Netanyahu, el copiloto apuñaló al piloto y este, pese a encontrarse en muy mal estado, logró abrir la puerta de la cabina para pedir ayuda.

Un pasajero israelí entró entonces en la cabina, ayudó a reducir al copiloto y, según el relato que recibió el mandatario estadounidense, consiguió levantar los controles y nivelar el avión antes de que se estrellara.

"Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta", dijo Trump, quien añadió que, según la información que había recibido, el copiloto aparentemente intentó hacer que el avión se estrellara.

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"No saben eso", matizó el mandatario, antes de describir como "increíble" la actuación del pasajero que intervino en la cabina.

Trump elogió al pasajero Ben Gurión, uno de los que inmovilizó al copiloto y que fue recibido por Netanyahu este miércoles, en un acto oficial donde lo catalogó como "héroe".

En un comunicado posterior publicado en X, Netanyahu aclamó la "extraordinaria valentía" del copiloto herido, a quien identificó como el capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india.

De acuerdo con declaraciones al diario israelí Ynet, el israelí Musayev (dentista de profesión) es otra de las tres personas que ayudó a maniatar al atacante y ofreció ayuda médica al piloto herido.

La aerolínea Flydubai confirmó en un comunicado que se había producido "un altercado en la cabina de mando" del avión, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas del incidente.