Turquía cierra un popular digital independiente alegando que difunde "propaganda LGBT"

"La Fiscalía de Estambul, en el marco de la investigación 'Mi familia está segura', ha enviado al juzgado la orden de cortar el acceso al portal de T24, por publicar en el último año 118 piezas con contenido de propaganda LGBT", según un comunicado del Ministerio de Justicia enviado a los medios y citado por este diario.

T24, fundado en 2009, se había convertido en los últimos años en uno de los portales de información independiente más populares de Turquía, con una línea crítica con el Gobierno islamista del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y con 1,9 millones de seguidores en su cuenta en X.

La operación 'Mi familia está segura' se lanzó el 13 de septiembre pasado contra "personas que facilitan la prostitución", sospechosos de "producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños" y la supuesta financiación extranjera de "asociaciones LGBT y que promueven la amoralidad", según lo formuló entonces el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek.

La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858 y también el cambio de sexo en el registro, una vez realizada una operación quirúrgica para modificar los genitales, pero el Gobierno islamista restringe desde hace años la actividad del colectivo gay bajo proclamas de tener que proteger a la familia tradicional.

En ese contexto se ha bloqueado el acceso desde Turquía a 147 cuentas sociales de activistas gay, feministas, periodistas, académicos y hasta analistas financieros, que juntos superan 2,5 millones de seguidores, denuncia Cumhuriyet.

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Un comunicado firmado por ocho asociaciones de periodistas y sindicatos denuncia que la operación 'Mi familia está segura' "se ha dirigido desde el primer día contra la libertad de expresión y de prensa" y exige dar marcha atrás a la orden de cierre de T24.

"Cerrar con motivos infundados, violando la ley y la Constitución, uno de los portales más veteranos y más leídos del país, como es T24, es un grave ataque contra nuestro oficio", señalan las asociaciones en el comunicado.