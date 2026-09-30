Ucrania interceptó durante la noche cinco misiles balísticos y 155 drones rusos

Rusia lanzó contra territorio ucraniano un total de 188 drones de larga distancia, de los que 86 eran de motor de reacción, un modelo más difícil de interceptar por la mayor velocidad que alcanza.

Ucrania dejó de dar este verano el número de misiles con que es atacada por Rusia para no evidenciar los bajos niveles de interceptación de misiles balísticos debido al déficit de misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot.

También según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles y drones no interceptados durante la noche impactaron en 18 lugares distintos de Ucrania no especificados en el parte.

Drones rusos seguían volando en el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se publicó el parte.