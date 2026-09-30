Un proyecto europeo crea un juego para detectar y prevenir la explotación sexual

Esta es una de las novedosas tecnologías que se pusieron a prueba este miércoles en la ciudad española de Murcia en un encuentro de Vanguard (el nombre de la web) con la participación de cuerpos de seguridad, centros de investigación y universidades de doce países comunitarios, explicó a EFE el subinspector de la policía José Martínez, responsable del cuerpo para este proyecto.

En el encuentro, realizaron varios simulacros y pruebas piloto con algunos de los dispositivos desarrollados, entre ellos, la web gratuita y abierta a profesionales del ámbito de la seguridad, de la atención social o cualquier interesado en la materia, que ofrece herramientas de detección de posibles casos de explotación.

En https://vanguard-horizon.eu/redflag/ hay un juego de pistas que presenta diferentes escenarios en los que alguien puede convertirse en víctima o en agresor, ayudar a otras víctimas y detectar situaciones de explotación.

La web es, informó Martínez, una herramienta de formación para los propios cuerpos de seguridad pero también para entidades que trabajan con esta realidad o incluso para educadores o familias que quieren estar prevenidas, pues tanto víctimas como explotadores suelen ser muy jóvenes.

La Policía Local de Murcia colaboró en la adaptación al español de este juego y también en el rodaje de una película que se utilizará para formar en la materia con gafas de realidad virtual.

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Además, se aprobó una herramienta por internet que ayuda a detectar anuncios fraudulentos que tratan de captar a personas vulnerables a través de empleos falsos para luego explotarlas sexual o laboralmente, así como un escáner para detectar en controles de carretera la presencia de gente transportada de manera ilegal en camiones u otros vehículos.

También una cámara de infrarrojos que analiza la expresión facial y emocional de víctimas y delincuentes concebida para ayudar en entrevistas o interrogatorios.

El proyecto está dotado con más de 4,5 millones de euros y finaliza este octubre tras tres años de trabajo con un encuentro en el Centro de Investigación y Tecnología de Grecia, en Atenas, desde donde se coordina.