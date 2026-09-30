Un terremoto de magnitud 4,8 sacude la isla filipina de Mindoro

El temblor se produjo a las 9:34 hora local (1:34 GMT) a 10 kilómetros de profundidad y su epicentro se localizó 18 kilómetros al suroeste de la localidad filipina de Tayaman, según la agencia estadounidense, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) cifró en 5 la magnitud del temblor, con una intensidad moderada en el municipio de Mamburao y en la vecina Sablayan, aunque tampoco reportó daños ni víctimas.

Tras el seísmo, el alcalde de la localidad filipina de Mamburao, Glicerio S. Almero, anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos por recomendación de la oficina municipal de gestión de riesgos de desastres (MDRRMO).

"Esperamos réplicas y primero debemos terminar la inspección de nuestras escuelas", señaló Almero en un mensaje en redes sociales, en el que pidió además asegurar la estructura de viviendas y centros educativos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada.