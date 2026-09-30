Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el mar frente a la costa este de Taiwán

El temblor ocurrió a las 13:00 hora local (05:00 GMT) a unos 136 kilómetros al este de la ciudad oriental de Hualien, y tuvo una profundidad de 13,3 kilómetros, según datos recopilados por la CWA.

El sismo se sintió en la práctica totalidad de la isla y tuvo su máxima intensidad (2 sobre 7) en los condados orientales de Hualien y Yilan, así como en los condados de Changhua, Chiayi y Yunlin, en la costa occidental.

A finales del año pasado, Yilan sufrió un temblor de magnitud 7,0 que provocó daños limitados y afectaciones puntuales al transporte.

Además, Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril de 2024 que provocó 19 muertos, más de un millar de heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.