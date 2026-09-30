Una banda iraní cancela su concierto tras veto de autoridades a instrumentistas mujeres

“Las instrumentistas del grupo Lian son miembros inseparables de esta familia musical y no acepto su exclusión del escenario”, criticó el líder del grupo, Mohsen Sharifian, quien publicó una carta de la oficina del Ministerio de Cultura y Guía Islámica de la sureña provincia de Juzestán.

Según Sharifian, también músico, cantante y gaitero, las autoridades “obligaron al productor del concierto” a comprometerse a que ninguna mujer “instrumentista o cantante” subiera al escenario.

Debido a esta medida, Sharifian anunció la cancelación del concierto de la banda, previsto del 3 al 6 de octubre en la ciudad de Ahvaz, ya que, según el artista, se trata de “los derechos legales de las mujeres artistas”.

La banda Lian, fundada en 1993 por Sharifian, cuenta con dos mujeres instrumentistas: su hija, la gaitera Liana Sharifian, graduada de la Escuela Provincial de Gaita de Ourense (España), y Bita Gorbanzadeh, intérprete de instrumentos de percusión.

Es la primera vez que el grupo, que también ofrece actuaciones en diferentes países del mundo y otras ciudades del país persa, se enfrenta a una restricción de este tipo, que impide la participación de sus dos instrumentistas mujeres.

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Sin embargo, otros grupos y cantantes han tenido que suspender sus conciertos en los últimos años debido a estas mismas restricciones contra las mujeres que integran sus orquestas.

El pasado sábado, un tribunal de apelación confirmó la condena a 74 latigazos y dos años de prohibición de cantar y de salir del país contra la cantante Parastoo Ahmadi por publicar a finales de 2024 un concierto en línea en el que aparecía sin velo.

La República Islámica mantiene leyes que limitan la libertad de las mujeres, como la prohibición de cantar solas ante un público masculino y de grabar discos, así como normas sobre vestimenta o la necesidad de contar con el permiso del marido para estudiar, trabajar u obtener un pasaporte.