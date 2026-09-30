Uno de los cinco británicos detenidos por un presunto plan terrorista alertó a la Policía

Los medios señalan que uno de los sospechosos contactó con los servicios de emergencia a las 00:45 hora local (23:45 GMT), tras lo cual una granjera que pasaba por la zona en coche telefoneó a las 01:36 horas (00:36 GMT), al detectar tres furgonetas blancas y un grupo de enmascarados.

La Policía Antiterrorista (CTP, en inglés) prosigue su investigación del suceso, que provocó una alerta de seguridad ante la posibilidad de que se planeara un atentado contra la base, que actualmente utiliza Estados Unidos, con autorización del Reino Unido, para ataques "de carácter defensivo" contra objetivos iraníes.

Tras los arrestos, el presidente Donald Trump y posteriormente su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que el dispositivo se había coordinado entre los dos países y apuntaron a la implicación de un "agente extranjero"; Londres, sin embargo, negó que se tratara de una operación de los servicios secretos.

Ante las conjeturas, la embajada de Irán en Londres negó rotundamente el lunes estar detrás del presunto complot y condenó "las especulaciones malévolas y sin fundamento" que buscan "azuzar la 'iranofobia' en el Reino Unido".

El mismo día, la Policía dejó en libertad condicional a los detenidos, que tienen entre 23 y 25 años y proceden de Londres, aunque siguen bajo investigación.

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El martes, las autoridades informaron de que no se habían encontrado artefactos explosivos en las furgonetas decomisadas, aunque había "cantidades" de gasolina.

Un análisis de la cadena pública BBC durante el suceso identificó que al menos uno de los vehículos llevaba el logo 'Fuel 2 You' (Combustible para ti), aunque no hay constancia de que sea una empresa real. Esto alimentó las conjeturas de que los sospechosos podrían ser ladrones de combustible, pero esto no ha sido confirmado.