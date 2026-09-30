Uruguay aumenta un 2 % el precio de la gasolina y un 7 % el gasoil en octubre de 2026

De acuerdo con esto, según anunció el Ministerio de Industria, Energía y Minería en un comunicado, el litro de gasolina costará 90,45 pesos (2,17 dólares) y el de gasoil valdrá 62,79 pesos (1,51 dólares).

El supergás no tendrá cambios y su precio se mantendrá en 93,56 pesos (2,25 dólares) el kilogramo.

La cartera apuntó también que los precios de venta al público de referencia, calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, indicaban que la gasolina debía aumentar un 5,5 % y el gasoil un 37 %.

En ese sentido, agregó que la decisión de aumentar los precios menos "se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales de petróleo y derivados, originadas por el conflicto en Medio Oriente".

El Ejecutivo aseguró que trata de mantener la política de no trasladar íntegramente las variaciones al mercado local y "realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores".

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Todo es en el contexto de un nuevo incremento de los precios internacionales de gasolina y gasoil para este mes, "con precios de referencia que se ubican por encima de los valores registrados al inicio de la guerra, tensiones en la oferta del gasoil y un precio del petróleo consolidado por encima de los 90 dólares por barril, resumió el Gobierno.

La suba de octubre es la primera luego de que los precios se mantuvieran estables tanto en septiembre como en agosto y que descendieran un 5 % en julio. En junio había aumentado un 6 % la gasolina y un 7 % el gasoil.

El precio del barril de brent para entrega en noviembre subió este miércoles un 0,92 %, hasta situarse en 103,53 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres y finalizó el mes de septiembre con ganancias superiores al 14 %, la mayor desde julio.