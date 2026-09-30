Ventas de café de Honduras sumaron 2.285 millones de dólares en año de cosecha 2025-2026

Ventas de café de Honduras sumaron 2.285 millones de dólares en año de cosecha 2025-2026

Tegucigalpa, 30 sep (EFE).- Las ventas de café de Honduras en el año de cosecha 2025-2026, que finalizó este miércoles, le generaron 2.285 millones de dólares, informó el gerente general del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Adilson Ávila.