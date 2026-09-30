Wall Street cierra mixto un mes de oscilaciones por los tipos, los bonos y el petróleo

Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restó un 0,86 %, hasta los 50.906 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,25 %, hasta 7.651 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,24 %, hasta las 26.861 unidades.

En el cómputo mensual, el Dow Jones restó un 4,96 %; el S&P 500, un 0,78 %; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1,74 %.

El mes de septiembre estuvo marcado por el acuerdo unánime de la Fed para subir los tipos de interés un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

Esta fue la primera subida de tipos desde julio de 2023.

Los inversores alertaron de que la inflación seguía elevada y bastante alejada de su objetivo del 2 %.

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Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró en 90,42 dólares, una subida de un 1 % respecto al cierre del martes, pero de más de un 8 % en el cómputo mensual.

Los continuos ataques en Oriente Medio, las sucesivas escaladas del conflicto y la inseguridad en el estrecho de Ormuz, además de las instalaciones que se ven afectadas por los bombardeos, siguen tensionando el mercado del crudo.

Por otro lado, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años alcanzó este miércoles el 5,304 %, su nivel más alto desde mayo de 2002. Mientras, el rendimiento a 30 años se situaba en torno al 5,7 %, en niveles no vistos desde 2004.

La subida de los rendimientos se ha acelerado durante este mes septiembre: el bono a diez años comenzó el mes en torno al 4,8 %, mientras que el de 30 años lo hizo cerca del 5 %.

Ante las expectativas de que la Fed aumente el precio del dinero los inversores exigieron mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, presionando a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,16 %, hasta los 4.186 dólares la onza; y la plata se depreciaba un 0,89 %, hasta los 60,61 dólares la onza.