Al menos seis muertos en una operación antiterrorista en el sur de Irán

La Guardia Revolucionaria iraní anunció la muerte de los seis sospechosos en una operación contra una célula que “planeaba llevar a cabo un ataque terrorista” en las cercanías de Zahedán, capital de la provincia fronteriza con Pakistán, informó la agencia Tasnim, vinculada con la organización militar de élite.

“La operación continúa”, indicó Tasnim, que apuntó que han sido confiscados “paquetes de explosivos” en el operativo.

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es una región mayoritariamente suní en la que operan grupos armados de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas dedicadas al contrabando y al narcotráfico.

La región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Yeish al Adl, una organización suní que busca la independencia de la región y que la República Islámica considera terrorista.

En las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y supuestos terroristas.

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A comienzos de septiembre al menos tres personas murieron y otras nueve fueron detenidas en una operación de las fuerzas de seguridad contra supuestos grupos vinculados a Estados Unidos.