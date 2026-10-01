Al Zaidi afirma que hoy es el "inicio serio" del desarme de milicias proiraníes de Irak

"El 1 de octubre de 2026 marca el inicio de un esfuerzo serio para abordar el problema de las armas fuera del control estatal y cumplir con las obligaciones constitucionales, de acuerdo con una hoja de ruta clara y plazos acordados que no se extenderán más allá del 30 de junio de 2027", dijo Al Zaidi en un comunicado.

Subrayó que "esto está en consonancia con el principio constitucional de que la decisión sobre la guerra y la paz recae en las autoridades constitucionales, y prohíbe cualquier acción militar contraria a este principio".

Aseguró también que, además de hacerlo en el caso de las milicias chiíes iraquíes, su Gobierno "trabajará (...) para desarmar completamente a todos los grupos armados no iraquíes presentes en territorio iraquí, con el fin de preservar la seguridad y la estabilidad y controlar las fronteras" de Irak, en alusión a grupos kurdos turcos e iraníes opositores a Teherán y Ankara.

Las afirmaciones de Al Zaidi se producen después de que el miércoles la coalición antiyihadista liderada por EE.UU. completara su retirada de Irak, cuyo Gobierno y población celebraron la ocasión como "Día de la Soberanía".

El fin de la presencia en Irak de "fuerzas extranjeras" es la principal condición de varias milicias armadas iraquíes alineadas con Irán, -algunas de ellas acusadas de terrorismo por EE.UU.-, para que entreguen sus armas al Gobierno de Bagdad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, la alianza de milicias proiraníes Resistencia Islámica de Irak anunció ayer que rechaza someterse a un plazo para entregar sus armas, y denunció que aviones estadounidenses siguen operando en el país árabe pese a la conclusión de la misión de la coalición internacional.

El primer ministro iraquí, aliado de Washington, insistió hoy sin embargo en la necesidad de que todas las armas estén bajo control del Estado iraquí.

Para ello, aseguró que "el gobierno comenzará a apoyar a las instituciones de seguridad mediante la compra de un sistema completo de defensa aérea para fortalecer la plena soberanía aérea del Estado iraquí".