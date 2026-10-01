Alemania creará en 2027 un regimiento de drones para su Ejército

Según explicó Pistorius, el regimiento formará parte de la 10ª División Acorazada, por lo que "trabajará en estrecha colaboración con las unidades existentes, es decir, las tropas blindadas, la infantería mecanizada, la artillería e infantería, y estará a disposición del comandante de división como un recurso especial".

"Quien quiera imponerse en tierra debe dominar el combate con sistemas no tripulados", subrayó Pistorius.

El regimiento tendrá un campo de acción de 500 kilómetros, según precisó junto a Pistorius el jefe del Ejército de Tierra alemán, el teniente general Christian Freuding, quien defendió la iniciativa como un gran paso hacia la capacitación de Alemania para el combate.

El proyecto militar, según Freuding, "nos permitirá ganar velocidad claramente en la lucha con sistemas no tripulados", pues, entre otras cosas, de acuerdo con Pistorius, el regimiento contará "con una compañía especializada en guerra electrónica".

Según recogió el diario Bild, unos 600 militares formarán parte de este nuevo regimiento de las Fuerzas Armadas germanas, que el Gobierno alemán rearma en la actualidad.

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El Gobierno del canciller alemán, Friedrich Merz, tiene por objetivo convertir al Ejército de Alemania en las Fuerzas Armadas convencionales más fuertes de Europa, compuestas por 460.000 militares, para mediados de la próxima década.