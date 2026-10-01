Arrestan a empleado del Parlamento de Puerto Rico por material de abuso sexual de menores

Según detalló Ramírez Carbó en un comunicado, el pasado 23 de septiembre, un gran jurado federal emitió una acusación formal contra Faustino David Reyes Rodríguez por los cargos antes mencionados.

Debido a ello, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que el acusado "será separado de su puesto".

"¡Cero tolerancia a la corrupción y al crimen!", afirmó el líder senatorial en sus redes sociales.

Rivera Schatz mencionó que Reyes Rodríguez fue ayudante especial del senador del opositor Partido Popular Democrático José Luis Dalmau, quien lo nombró el 1 de diciembre de 2023, y luego lo movió a la oficina de protocolo el 1 de julio de 2024, como oficinista/ recepcionista.

El arresto se produce tras una pesquisa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) junto con la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.

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Según la acusación formal, desde aproximadamente diciembre de 2025 hasta mayo de 2026, Reyes Rodríguez recibió y distribuyó a sabiendas material de explotación infantil.

Además, desde julio de 2024 hasta mayo de 2026, el acusado poseýo material de abuso sexual de menores, incluidas imágenes de niños pequeños y menores prepúberes, en su teléfono celular y tableta.

"La Fiscalía Federal continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar enérgicamente a las personas que utilizan la tecnología para victimizar a niños que son víctimas de delitos de explotación infantil", dijo Ramírez Carbó en la nota.

Rivera Santos compareció inicialmente ante el juez federal Marcos E. López, quien le ordenó que permaneciera temporalmente detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo en espera de procedimientos adicionales.

Si es declarado culpable de los cargos que enfrenta, el acusado se expone a al menos 5 años de prisión y un término máximo de 20 años por recepción de material de explotación infantil, y una máxima sentencia de 10 años por posesión de material de explotación infantil.

Todos los cargos por los que sea condenado deberán ser seguidos por un período de libertad supervisada después del encarcelamiento de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.

Un juez de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las directrices de sentencias de EE.UU. y otros factores establecidos por ley.