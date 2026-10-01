Atribuyen al ELN al menos 11 ataques con drones contra la fuerza pública en Colombia

"Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN contra los municipios del sur del departamento del Chocó", informó este jueves la gobernadora departamental, Nubia Carolina Córdoba, que aclaró que los hechos se registraron desde el martes en Condoto, Nóvita y Río Iró.

El primer ataque ocurrió el martes en Condoto, donde fueron lanzadas cuatro cargas explosivas contra la estación de Policía y un puesto de control. La acción dejó herido a un intendente, que se encuentra fuera de peligro.

Un día después, en Nóvita, se registraron seis ataques contra instalaciones de la Policía y el Ejército. La Defensoría del Pueblo señaló que durante una de estas acciones se lanzaron granadas desde drones y también se produjeron ráfagas de fusil.

Uno de los explosivos impactó una vivienda ubicada cerca de la estación de Policía mientras se celebraba una misa con motivo del cierre de las festividades patronales, por lo que los habitantes tuvieron que resguardarse.

Este jueves se registraron nuevos ataques contra la estación de Policía de Río Iró, también mediante el uso de drones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gobernadora señaló que los ataques mantienen la misma modalidad y se producen, según su denuncia, aprovechando una "vulnerabilidad tecnológica y la ausencia de contramedidas" en las estaciones de Policía.

La Defensoría del Pueblo advirtió que esta modalidad supone nuevos riesgos para la población civil y recordó que ya había alertado en 2021 sobre los riesgos derivados de la presencia y las acciones del ELN en Condoto y Nóvita.

La Defensoría pidió al ELN respetar las normas del derecho internacional humanitario y abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro a la población civil, mientras que instó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y protección frente al uso de drones en ataques armados.

El Chocó, uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza del país, atraviesa además las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar y que dejó afectaciones en viviendas, vías, servicios públicos, establecimientos educativos y de salud en el departamento.