Aumentan en un 17 % los ataques contra defensores de DDHH en Colombia con 59 asesinatos

"Mientras el país miraba el Mundial y las campañas presidenciales, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos no se detuvo", apuntó el informe semestral 'El juego de la vida', que recopila los atentados contra líderes de derechos humanos entre enero y junio.

De acuerdo con la organización, el 40 % de estos ataques se concentró en mayo y junio, los meses en los que se desarrollaron la primera (31 de mayo) y la segunda vuelta (21 de junio) de las elecciones presidenciales de Colombia.

El reporte advirtió que el riesgo se agravó para los defensores que participan en política, ya los datos muestran que "cada vez se les protege menos y se les agrede más": los ataques pasaron de 65 en el primer semestre de 2018 a 94 en el mismo periodo de 2022 y 102 entre enero y junio de este año.

El informe señaló además que durante los partidos disputados por la selección colombiana de fútbol en la fase de grupos del Mundial 2026 fueron asesinados cinco líderes y otros tres fueron víctimas de atentados, en un contexto en el que, según la ONG, la atención pública estuvo concentrada en el deporte y las campañas políticas.

Durante los primeros seis meses del año fueron asesinadas 59 personas defensoras de derechos humanos, una reducción del 24 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, en el caso de las lideresas la tendencia fue contraria, con un total de 108 agresiones, un 30 % más que en el primer semestre de 2025.

Los departamentos con más casos fueron Antioquia (noroeste), con cuatro asesinatos, seguido de Cauca y Valle del Cauca (suroeste), con dos cada uno.

El informe también evidenció un aumento en seis de las once modalidades de violencia monitoreadas por la ONG: las amenazas crecieron un 38 %, los atentados un 68 %, la tortura un 400 % y los secuestros un 60 %.

Cauca continuó como el departamento con mayor violencia, con un incremento del 19 %. Le siguió Antioquia, donde las agresiones aumentaron un 76 %, y Norte de Santander con el 28 %.

El liderazgo indígena también fue un blanco de ataques, ya que concentró el 28 % de las agresiones, seguido por los comunitarios, con el 25 %, y los comunales, con el 15,5 %.

Somos Defensores analizó los riesgos que afrontan estos liderazgos bajo el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió su mandato el pasado 7 de agosto.

"Contrario a lo esperado, se señala que el actual Gobierno ha desconocido al sujeto campesino, una condición indispensable para garantizar mecanismos de protección apropiada y localizada", apuntó el informe.

Entre los nueve riesgos identificados por la organización están el cierre del espacio cívico, la estigmatización de territorios y comunidades, el fin de la paz negociada y la remilitarización de los territorios, la agenda extractiva, el retroceso en los derechos de pueblos étnicos y campesinos y una posible "regresividad" en las garantías para las personas defensoras.