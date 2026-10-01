Aura Marina Hernández presenta en París el libro que recoge sus treinta años en Dior

La exdelegada de Dior en Venezuela, Panamá, Colombia e islas del Caribe entre la década de los 70 y principios de los años 2000, y la editorial Karoling Chantilly, que ha publicado la obra, han elegido la semana de la moda de París para presentarlo en la capital francesa.

Blue es el sobrenombre con el que es conocida una de las relaciones públicas más destacadas del continente americano, quien además de con Dior, trabajara con otras marcas del Grupo LVMH, como Louis Vuitton -durante más de veinte años-, Christian Lacroix y Loewe.

'BLUE la incansable' es un libro de más de 300 páginas; un repaso a su vida personal y profesional, que incluye imágenes con grandes personalidades de la moda internacional.

Desde Bernard Arnault, propietario del Grupo LVMH, a diseñadores como Carolina Herrera, John Galliano, Elie Saab, Silvia Tcherassi, Ángel Sánchez; Carmen Busquets y la princesa Béatrice d’Orléans, entre los fotografiados.

Aura Marina Hernández señala en su libro que lo que cuenta en él lo ha vivido y "¡qué mejor que compartirlo!": "No lo hago desde la nostalgia, sino agradecida a Dios y a la vida por la suerte que he tenido", subraya.

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Con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones el gran caudal de experiencias en la moda y el lujo, el acto tendrá lugar en el anfiteatro de IFA París, reconocida escuela de moda y diseño, ubicada en el barrio latino de la capital gala. Un acto de entrada libre al que también asistirá público exterior.

En declaraciones a EFE, Hernández ha explicado que para ella "es una increíble oportunidad hablar en una universidad, frente a estudiantes y amistades que se están embarcando en el mundo de la moda".

Un terreno, la moda, como ha señalado, que "no solamente son las pasarelas, las redes sociales y el postureo. Detrás de una persona exitosa hay un trabajo personal de creatividad y constancia". Además de ser una industria que genera millones de empleos en todo el mundo.

En el prólogo a la obra escribe la periodista Ana María Khan que "más allá del glamour del mundo de la moda", su historia es "de empoderamiento femenino".

El libro se presentó con anterioridad en Caracas, esta semana en Madrid y el viernes le llega el turno a París.