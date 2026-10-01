Avanza el diseño de los primeros centros de retorno en una UE cada vez más blindada

A la vez, los ministros europeos de Interior debatieron en un Consejo la manera de seguir reforzando las fronteras exteriores y de responder a situaciones de emergencia como la ocurrida en Ceuta.

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos mantuvieron una reunión el jueves por la mañana en los márgenes del Consejo para abordar los progresos en esos planes.

El ministro alemán, Alexander Dobrindt, explicó a la prensa que están preparando las negociaciones con los países que podrían albergar esos centros, aunque rehusó revelar detalles de esas "conversaciones preliminares".

Se trata, añadió, de "un asunto complejo que requiere tiempo y esfuerzo", porque se aspira a tener acuerdos con "vigencia a largo plazo" y que, "por supuesto, tienen que ser jurídicamente sostenibles frente a los procesos y decisiones judiciales". No obstante, confió en poder alcanzar algún acuerdo este mismo año.

Por su parte, el ministro austriaco, Gerhard Karner, aseguró que los trabajos están "progresando muy bien" y añadió que el objetivo que persiguen es "transformar la política europea de migración y asilo", y contribuir a crear un "efecto disuasorio", combatiendo los ingresos de los traficantes de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Suecia dijo, por su parte, que quiere ver primero un proyecto "piloto" para evaluar si se suma a la iniciativa pero matizó que no debería considerarse como la gran solución para los retornos.

Aunque no se habló posibles destinos, según distintos medios, los dos países con los que se podría comenzar a trabajar serían Ruanda y Uzbekistán.

Los ministros mantuvieron este jueves un primer debate sobre la creación de un marco europeo de respuesta a emergencias ante movimientos de masas orquestados e instrumentalizados, idea que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en su discurso sobre el estado de la Unión.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, admitió que Ceuta ha impulsado la idea de ese mecanismo, que los ministros ven necesario y explicó que la próxima semana los líderes de la UE debatirán ese marco en una cumbre europea "la dirección" hacia la que avanzar.

En todo caso, subrayó, ese mecanismo respetará como líneas rojas el respeto de la legislación internacional y de los derechos humanos.

Fuentes diplomáticas indicaron que España es "cauta", ante la posibilidad de que ese futuro instrumento pudiera utilizarse para restringir el derecho el asilo, pero indicaron que hay que esperar a ver qué se presenta finalmente.

Brunner habló también de su plan de cinco puntos para reforzar la resiliencia y seguridad en las fronteras exteriores de la UE, que incluye medidas como el refuerzo de la cooperación con los países socios para prevenir la migración ilegal, o del mandato de Frontex para, entre otras cosas, contar con un cuerpo permanente para el despliegue inmediato de personal y equipos que ayude en la gestión de las fronteras exteriores.

La Comisión Europea pasó revista en una reunión de los países que forman parte de Schengen a los últimos meses, marcados por la reintroducción este año de controles temporales en once Estados miembros, incluidos los que aún aplica España en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras la decisión de este país de dilatar la suspensión del acuerdo Schengen con España por lo ocurrido en Ceuta.

En ese sentido, España explicó que no ha habido movimientos secundarios desde que comenzó la crisis de Ceuta (es decir, desplazamientos de migrantes que hayan entrado por ahí y luego hayan salido hacia otros países) y que la posición de Italia está injustificada.

Por su parte, el comisario se refirió a la legalidad de los controles temporales que comenzó a aplicar Italia en puertos y aeropuertos a los viajeros españoles por lo ocurrido en Ceuta y a los que España ha respondido con medidas similares, al estar esa opción prevista en las normas sobre el espacio de libre circulación Schengen.