Birol (AIE) destaca potencial energético de Argentina y reclama confianza para inversores

"Los inversores son como mariposas: cuando se asustan, se van volando", afirmó Birol, al defender la necesidad de estabilidad política, macroeconómica y regulatoria durante su intervención en la 'Argentina Week', que se celebra hoy y mañana en París, para tratar de atraer inversiones europeas en el país sudamericano.

"Los países que sean capaces de proporcionar esto tienen mucho que ganar", señaló el director de la AIE, quien al analizar las cifras de Argentina ve que "tiene mucho que ganar con estos mercados energéticos que estamos atravesando".

Para Argentina, Birol destacó las oportunidades que ofrecen sus recursos de petróleo y gas, así como sus reservas de minerales críticos.

"Argentina ya tiene petróleo y gas. Y también tiene cobre y minerales críticos, que son muy importantes, no solo para extraerlos, sino también para refinarlos y procesarlos. Llevar esos productos al mercado será importante para los mercados energéticos mundiales", señaló.

Birol insistió en que la confianza, la diversificación y la previsibilidad son factores fundamentales para atraer inversiones al sector energético, que requiere grandes volúmenes de capital y proyectos de largo plazo.

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El director de la AIE añadió que los países que no utilicen la energía como herramienta de presión tendrán una ventaja en un contexto mundial marcado por una menor confianza y mayores riesgos geopolíticos.

En general, Birol indicó que la demanda mundial de electricidad está aumentando con mayor rapidez que la demanda total de energía, impulsada por factores como la inteligencia artificial, los centros de datos, los vehículos eléctricos y el creciente uso del aire acondicionado.

Ante ese panorama, sostuvo que el mundo seguirá necesitando petróleo y gas, incluso con el avance de las energías renovables y la electrificación del transporte.

El jefe de la AIE también advirtió sobre los elevados precios de los combustibles, especialmente del diésel en Europa, y sus posibles efectos sobre la inflación. Según Birol, la reducción de la capacidad de refinación en algunas regiones está contribuyendo a mantener elevados los precios de los productos derivados del petróleo.

Empresas francesas y de otros países europeos, principalmente de los sectores de infraestructura y energía (la francesa TotalEnergies, la italiana Eni o la alemana SEFE Group), de minería (la francesa Eramet, la británico-australiana Rio Tinto o la suiza Glencore) o bancarios (el español Santander), participan los dos días de la 'Argentina Week'.

El evento, que se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), participa el presidente argentino, Javier Milei, así como varios de sus ministros (Economía, Exteriores y Desregulación), gobernadores de varias provincias y empresarios argentinos, que se emplearán a fondo para atraer inversiones, incluido también el presidente del Banco Central del país sudamericano, Santiago Bausili.