Bruselas condena la "irresponsable retórica nuclear" de Rusia

"Condenamos la irresponsable retórica nuclear de Rusia. La Unión Europea no cederá ante las amenazas rusas ni contribuirá a amplificar las tácticas de intimidación de Moscú", dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario de Política Exterior y Seguridad, Christian Wigand.

El Ejecutivo comunitario, que no ha recibido directamente esa comunicación del Kremlin, aplaudió la "clara reacción" de la OTAN, con la que Bruselas mantiene una "estrecha colaboración" en relación con estas "amenazas", agregó el portavoz, quien evitó dar más detalles sobre esos contactos.

La Alianza Atlántica, por su parte, dijo el miércoles que ha respondido a Moscú que "la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios representa un riesgo para ninguna parte de Rusia".

La portavoz de la Alianza, Allison Hart, afirmó que el uso de "tácticas híbridas" por parte de Rusia "es una muestra de desesperación" y advirtió de que este tipo de actividades no impedirán que los aliados sigan apoyando a Kiev.

"Denunciamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable", señaló la portavoz de la OTAN, quien reiteró además la exigencia de los aliados a Moscú de que "ponga fin a su guerra no provocada en Ucrania".