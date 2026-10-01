Bruselas justifica controles temporales de Italia y España porque las normas lo permiten

"Todo el mundo sabe, por supuesto, que existen normas, incluido el Código de fronteras Schengen, que permite una cierta suspensión de las normas Schengen y ese es el caso aquí. Así que atengámonos a las normas", dijo Brunner preguntado sobre el asunto a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Interior.

Los ministros de Interior de los Veinticinco países de la UE que están en Schengen y los cuatro asociados (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) tienen previsto abordar la situación en ese espacio.

La Comisión Europea pasará revista a los últimos meses, marcados por la reintroducción este año de controles temporales en once Estados miembros, incluidos los que aún aplica España en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras la decisión de este país de dilatar la suspensión del acuerdo Schengen con España por lo ocurrido en Ceuta.

En ese sentido, España explicará que no ha habido movimientos secundarios desde que comenzó la crisis de Ceuta (es decir, desplazamientos de migrantes que hayan entrado por ahí y luego hayan salido hacia otros países) y que la posición de Italia está injustificada, según fuentes diplomáticas.

El Gobierno de Italia anunció el miércoles una nueva extensión durante otros 15 días de los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, una decisión aplicada a raíz de la crisis migratoria en Ceuta.

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Se trata de la tercera prórroga de esta medida que se impuso en Italia por primera vez el pasado 1 de agosto.

El Ministerio del Interior italiano ha justificado su decisión por "la situación actual" en la ciudad autónoma española y "en particular por la persistencia de dificultades ya detectadas".

El Gobierno español ha respondido por su parte a la última prórroga imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes de Italia hasta el 8 de octubre.

Por otra parte, preguntado sobre las supuestas dificultades para devolver a Italia a migrantes que accedieron a la UE por ese territorio, como establece la legislación de Dublín, el comisario austríaco indicó que Bruselas tiene previsto presentar un informe "muy pronto, en octubre", en el que se detallarán "todas las deficiencias que observemos".

"Por supuesto, estamos siempre dispuestos a actuar. Pero primero debemos analizar la situación. Examinemos el informe. Consideremos la situación en su conjunto. Creo que es importante adoptar un enfoque integral al respecto", subrayó.